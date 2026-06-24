記事ポイントMLA主催PR発表会に杉浦太陽・辻希美夫妻が2026年6月16日登壇辻さんの「モ〜！」リアルタイムカウントアップ演出が会場沸かすカウント数連動の特製オージー・ビーフ ローストビーフを夫妻へ贈呈 MLA（ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア）は2026年6月16日、ベルサール六本木 ホールBにて「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のメディア向けPR発表会を開催しました。本キャンペー