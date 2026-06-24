記事ポイント第193回オープン例会を2026年6月26日に開催講師は佐藤正久氏、演題「米イ停戦合意の行方と日本の進路」会費1,500円、学生無料 札幌なにかができる経済人ネットワーク（通称：SNN）が、設立20周年を記念した「第193回6月特別例会」を2026年6月26日（金）に開催します。今回は通常の会員限定形式を超えたオープン例会として実施され、外交・安全保障の第一線で活躍してきた前参議院議員・佐藤正久氏が「米イ停戦合