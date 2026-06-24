記事ポイント東京駅グランスタ「日本橋錦豊琳PLUS」2026年7月2日リニューアルオープン7月限定わらび餅2種（梅酒×はちみつ・あんこ×宇治抹茶きなこ）各594円2,500円以上購入でオリジナルコンパクトミラープレゼント 日本橋錦豊琳は、東京駅グランスタ東京店を2026年7月2日にリニューアルし、東京駅限定店舗「日本橋錦豊琳PLUS」としてオープンします。「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトに、昔ながらの