歌舞伎俳優の市川染五郎、俳優の森崎ウィンが24日、都内で開催された映画『Michael／マイケル』大ヒット記念トークイベントに出席。市川はマイケル・ジャクソンのファンになった意外過ぎるきっかけを明かして会場を沸かせた。【写真】市川染五郎＆森崎ウィン、『Michael／マイケル』大ヒット記念トークイベントの模様映画『Michael／マイケル』は、ポップアイコンとして語り継がれるマイケル・ジャクソンが歩んだ人生を感動的