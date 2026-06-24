１次リーグＬ組のガーナとイングランドが２３日（日本時間２４日）に対戦し、スコアレスドローとなった。ガーナは優勝候補相手に貴重な勝ち点１を手にした。呪いの力が後押しした。試合前に、１４年のブラジル大会でＣ・ロナウド（ポルトガル）を負傷させたと主張した、ガーナの呪そ師・ボンサム氏が「私はケイン対策に取り組んでいる」と発言。呪いの効果か後半４１分には、ポストに当たったこぼれ球を相手エースのケインがフ