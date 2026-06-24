記事ポイント家族会員入会金が期間限定で一律75万バーツに統一プラチナ・ダイヤモンド・リザーブの3会員種が対象新規入会者限定でエバーグリーンカード提供 タイランドエリートインフォメーションセンターが、タイ国営長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の「家族プロモーション2026」の開催を発表しました。家族会員の入会金が期間限定で一律75万バーツとなり、メンバーシップによっては最大125万バーツの割引が適