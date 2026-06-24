◆パ・リーグソフトバンク８―５オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが４連敗中だったオリックス相手に白星を飾った。牧原大成は４試合連続安打を放つと、さらに２試合連続マルチ安打もマーク。６回２死一、二塁で紅林の打球に飛びつき好捕した。正木智也は初回先頭打者本塁打でチームを勢い付け、６回１死一塁で放った右前打の際には好走塁を見せた。チームの勝利に貢献した２人の本拠地でのヒーローイン