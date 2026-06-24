記事ポイント推薦選抜に特化した「ポイント講座」が2026年6月29日より開講全国27校舎のデータと学力診断テストで個別カリキュラムを作成資料請求で無料の「スタートガイド」をプレゼント メディカルラボは、学科試験に加え面接・小論文・志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができる「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」を2026年6月29日（月）より開講します。医学部の学校推薦型・総合型選抜は、一般選抜より試験科目