お笑いコンビ「エルフ」荒川のイメチェン姿が話題になっている。２４日までに更新したインスタグラムに「憧れのコロネツイン」とコロネツインに挑戦する姿を披露。普段の巻き髪ヘアからがらりと印象を変えたショットを公開した。さらに「自分でやるのむぢぃーーーーー」とヘアアレンジの感想を記した。この投稿に「おひめしゃま我々ぎゃるずのコメントだけ読んでてほしーおひめさまがこれからもずっと笑顔で過ごせますよお