記事ポイント10秒ごとに温冷を自動切替する「キューティクルリズム制御」で髪表面を整える100,000rpmの高速モーターで最大67dBの静音設計と大風量速乾を両立折りたたみ対応の軽量コンパクト設計でギフトや家族共用にも対応 FEATHERAQUA JAPANが、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた新しいヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」を2026年6月18日に発売しました。熱ダメージを抑えながら髪のまとまり