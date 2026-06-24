天皇皇后両陛下の2週間にわたるオランダとベルギーへの公式訪問は終盤を迎えました。天皇陛下は現地時間の24日午後2時ごろ、訪問先のベルギー南部、ナミュール市で取材に応じ、今回の訪問の印象などについて話されました。＊＊＊＊＊＊＊＊記者:お忙しい中、このような取材の機会をいただきありがとうございます。今のこちらの方からは、ナミュール市内が一望できますけれども、少しご覧になっていただきまして、感想を伺ってもよ