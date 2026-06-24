内田真礼演じる物語の鍵を握る謎の少女はPVの最後に登場7月11日からテレビ朝日系列全国24局ネット“ANiMAZiNG!!!”枠で放送されるテレビアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』（毎週土曜深2：00）のPV第2弾が公開された。あわせて、追加キャストとして内田真礼が出演するほか、オープニング主題歌がオーイシマサヨシ「杯メンテナンスガール」、エンディング主題歌が内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定した。