台湾プロ野球の富邦ガーディアンズは２４日、公式インスタグラムを更新。「富邦ガーディアンズの阿部雄大選手が昨日、ネット上で誹謗中傷を受けました」などと声明を発表した。声明文によると「昨日の試合後、匿名のアカウントがＳＮＳ上で阿部雄大選手とその家族を標的にした悪質なコメント（日本語）を投稿しました。侮辱は罵倒など選手とその家族に深刻な精神的苦痛を与えています。富邦ガーディアンズはこれを強く非難し、