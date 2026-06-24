◇セ・リーグ中日4―6DeNA（2026年6月24日バンテリンドーム）中日は勝てばDeNAに1ゲーム差に迫れるチャンスを逃した。先取点は、守備のミスから奪われた。2回1死一塁からDeNA・梶原の一撃は中前へ。梶原が一塁を大きく回り、一、二塁間で挟殺プレーとなった。サノーと田中で追いつめ、石川昂がタッチ寸前まで迫りながら、三塁走者の宮下が本塁へ突っ込んだため、あわててホームへ送球するも、生還を許した。「三塁ラン