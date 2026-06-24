「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が24日、東京・日本武道館で卒業公演を行い、約12年にわたるアイドル人生に幕を下ろした。大好きなプロ野球・日本ハムや「ONEPIECE」の要素をちりばめ、らしさ全開で最後のステージを飾った。アンコールに、グループのデビュー曲「モーニングコーヒー」の衣装を模した、赤いチェックスカートのドレスで登場。球団の引退セレモニーさながら飯田圭織が花束を贈呈した。卒業ドレスを目