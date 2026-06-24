第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山梨大会の組み合わせ抽選会が２４日、甲府市内で行われた。昨夏より１校多い３３校３２チームが出場。７月５日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は同２２日に行われる。昨夏の甲子園４強で、４季連続の出場を狙う山梨学院は同６日に韮崎との初戦が決まった。投打二刀流で今秋のドラフト１位候補として注目を浴びる山梨学院・菰田陽生主将（３年）が抽選会