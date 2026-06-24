「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを開催し、１期生でＯＧの飯田圭織がアンコールでサプライズ登場した。約１２年活動した牧野のセレモニーが始まると同時に登場した飯田は、いきなり感情を高ぶらせて涙。客席からどよめきも起こる中、牧野に花束を手渡すと「卒業おめでとう。すてきなドレスだね」と優しく声をかけた。牧野がお披露目された当時を振り返り「初めて言