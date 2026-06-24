気象台は、24日午後9時50分に、レベル３土砂災害警報を薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町などに発表しました。薩摩地方では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２土砂災害注意報■鹿屋市●レベル２土砂災害注意報■阿久根市●レベル２土砂災害注意報■出水市●レベル２土砂災害注意報■垂水市●レベル２土砂災害注意報■薩摩川内市●レベル３土砂災害警報【発表】■