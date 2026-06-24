女優の川島海荷が、２３日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。過去に付き合った男性からの“デートＤＶ”を明かした。この日のテーマは、恋人から受ける身体的暴力だけでなく、どなる、不機嫌になるなどの精神的暴力、支払いを強要する経済的暴力などを含む「デートＤＶ」。ＭＣの上田晋也から経験したことがあるかと問われると、「ふだんはお