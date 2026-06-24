「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が２４日、東京・日本武道館で卒業コンサートを開催した。４月にスタートした春ツアー（１２会場２６公演）のファイナル公演としても行われ、全３１曲をパフォーマンス。約１万人のファンの前でアイドル人生の集大成を飾った。牧野の好きなものが詰め込まれたラストステージとなった。代表曲「ＬＯＶＥマシーン」などで持ち前のキレキレなダンスを見せつけたほか、愛読する漫画「