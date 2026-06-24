俳優の森崎ウィン（３５）が２４日、東京・新宿バルト９で公開中の映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督）の大ヒット記念トークイベントを行った。日本では１２日の封切りから２週続けて観客動員首位をキープ。森崎は自身のステージでもマイケル・ジャクソンの楽曲を使うなど敬愛してきた。マスコミの写真撮影でも変化をつけて“マイケルポーズ”をきめるなどノリノリ。６月２５日のマイケルの命日