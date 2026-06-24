日本テレビ「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」が２４日、放送され、上田晋也、井桁弘恵らがスタジオ出演した。井桁とともにメキシコ・モンテレイで２０日（２１日）、日本−チュニジア戦を生観戦し、中継にも登場した俳優・竹内涼真は、アメリカ・ダラスから中継で生出演。現地は２４日午前７時だったが、名コンビとなった解説の槙野智章氏とともに「バモス！」と熱く登場。東京のス