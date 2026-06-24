全日本プロレス２４日の新木場大会で綾部蓮（２９）が、宮原健斗（３７）の持つ３冠ヘビー級王座への挑戦を表明した。綾部はこの日潮崎豪、斉藤ジュンと組んで、宮原、本田竜輝、羆嵐組と６人タッグマッチで激突。両者一歩も譲らない攻防の中、場外乱闘が繰り広げられるなど目まぐるしい展開が続いた。綾部は、本田からのラリアートに倒れたところで宮原からも顔面に２連発のキックを受け、ダメージを負った。コーナーに追い