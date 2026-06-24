中日は２４日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に４―６で敗れて借金「１８」。４位・ＤｅＮＡとのゲーム差は「３」、５位広島とのゲーム差は「２・５」に広がった。中日先発・桜井頼之介投手（２２）は２点ビハインドで迎えた５回一死から東、勝又、牧に３連打を浴びて０―３。渡会に四球を与えて満塁となった後、佐野にも押し出し四球で４点差となったところで井上監督はベンチを飛び出し２番手・伊藤にスイッチした。５回途中７安