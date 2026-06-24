ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大阪スポーツ賞第３７回アクアクイーンカップ」は２４日に開幕した。Ｖ筆頭候補の地元・鎌倉涼（３７＝大阪）が初日メイン１２Ｒ「大スポドリーム戦」でコンマ０２のスリットオーバーでフライング欠場。賞典除外となった。同レースの売り上げ１億６１５９万７７００円の９２・７％にあたる１億４９８５万５６００円が返還となった。