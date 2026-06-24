「大阪都構想」の制度案を作る大阪府市の法定協議会初会合＝12日、大阪市役所政令市の大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」を巡り、制度案を作る大阪府市の法定協議会で、前回の住民投票時と同様の「4区案」など三つの区割り案をたたき台に議論を進める方針であることが分かった。「副首都」にふさわしい地方行政体制を目指し、府の権限については東京都をベースに比較、検討する方向だ。24日、関係者が明らかにした