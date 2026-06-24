毎年恒例の公演「日本歌手協会夏まつり唄まつり2026」が24日、東京・練馬文化センター大ホールで開催された。歌手の伍代夏子（64）らが出演し、5月31日に92歳で亡くなった菅原洋一さんをしのんだ。この日のコンサートには菅原さんも出演予定だった。伍代は菅原さんとデュエットする予定だったヒット曲「アマン」を司会の合田道人（64）と歌い、「穏やかな方で随分かわいがってもらった」と人柄に思いをはせた。合田は病床で