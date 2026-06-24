日本維新の会は24日、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会を支援する議員連盟を設立した。議連の会長に就任した遠藤国対委員長は、「大阪・関西万博から次につながる博覧会として機運を醸成していく」と述べ、「国際的に非常に緊迫している中で、有意義なものにしなければならない」と強調した。設立趣意書には議連の目的として「花博成功に向けた包括的支援」や「国内外への広報と機運醸成」などが明記された。維新は今後、