ゆうちょ銀行は、一般的な銀行の普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、2026年8月10日から「年0.4％」へ引き上げると発表しました。また、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクも、8月3日から普通預金金利を年0.4％へ引き上げます。金利引き上げの動きは地方銀行にも広がっており、ふくおかフィナンシャルグループの4行（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行）や西日本シティ銀行、北國銀行、北陸銀行