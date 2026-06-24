極楽とんぼの加藤浩次（57）が、サッカー・ワールドカップ（W杯）日本代表DF長友佑都にエールを送った。ハリセンボンの近藤春菜（43）と共演するNHK総合の新番組「アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」シーズン2（火曜午後11時）が、30日から放送を開始するのを前に、2人は番組を収録した都内の喫茶店で行われた取材会に出席。“アイカタ”を密着するドキュメントバラエティー番組の内容になぞり、日本代表で