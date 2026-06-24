愛子さまへの注目が高まるなか、そのご両親である天皇、皇后両陛下の歩みにも改めて関心が寄せられています。とりわけ今上陛下は、穏やかで親しみやすいお人柄で知られる一方、自らを厳しく律し続ける強い信念を持ち続けてこられました。雅子さまが苦しい時期を過ごされたなかでも、変わることなく寄り添い続けた陛下。その「やさしさ」の奥にある覚悟とは何だったのでしょうか。本記事では『竹田恒泰の特別講義 天皇と皇族』（竹