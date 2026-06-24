便利グッズから一般的な生活用品まで幅広く取り扱っているDAISO（以下、ダイソー）。毎月、約1200点の新商品が発売される中でも、発売されるやいなやSNSでバズって入手困難になるものや、じわじわと口コミでその素晴らしさが伝わるものなどがあります。今回は、2026年上半期のダイソーベストバイ商品を厳選して5つご紹介します。1. 最小の労力でトイレ掃除ができる「流せるトイレブラシ」と「つけ替えブラシ」今年の2月に新商品と