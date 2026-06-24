北京市で開催中の第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会で球体ロボットが注目を集めている。この球体ロボットは水陸両用で、陸上を「転がって」移動できるだけでなく、水中を「泳ぐ」こともでき、陸上での最高時速は35キロに達する。砂漠や野外などの複雑な環境でも、砂嵐、台風、豪雨といった極端な気象条件下でも、人間をサポートして探査、巡回点検、災害対応などの任務を遂行できる。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）