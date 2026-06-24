「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）6月23日（火）の放送は、「売れっ子なのに納得いってなさそうな人たち」クロちゃん（安田大サーカス）、コットン（きょん、西村真二）がご来店。売れっ子芸人が抱えるリアルな悩みがあふれ出す！【動画】クロちゃん、今年の目標は“元カノとの復縁”今でもずっと婚約指輪を持ち歩く!?クロちゃん、まだ元彼女との復縁を狙っている!?今回は、「売れっ子なのに納得いってなさそうな人た