エースの移籍希望発言に、サポーターが怒り心頭だ。事の発端は現地時間６月22日、北中米W杯グループJ第２戦のアルゼンチン対オーストリアの試合後だった。アトレティコ・マドリーに所属するアルゼンチン代表のフリアン・アルバレスが、試合後のインタビューで退団の意思を明言したのだ。噂されるバルセロナへの移籍について問われた26歳は「僕はいつだって正直でありたいんだ。アトレティコと話をしたけど、移籍がみんなにと