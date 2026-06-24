日本維新の会は、2027年3月に神奈川県横浜市で開幕する「国際園芸博覧会」を後押しする議員連盟を、24日に発足しました。2027年国際園芸博覧会は、「幸せを創る明日の風景」をテーマに、花や緑、先端技術などを融合し、日本の魅力と未来社会の姿を世界に発信する国家的プロジェクトです。議連会長に就任した遠藤首相補佐官は、「機運を醸成しながら、国際的にも有意義な博覧会にしていかなくてはならない」と強調しました。また、