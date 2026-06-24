モーニング娘。'26が4月11日から開催してきたツアー『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light -』の千秋楽を6月24日、東京・日本武道館で開催した。この日は『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛 卒業スペシャル〜』と題し、2014年に加入した牧野真莉愛の卒業公演として行われた。【写真たくさん】『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light - Final〜牧野真