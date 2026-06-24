新潟県田上町の護摩堂山に咲き誇るアジサイ。今年は梅雨入りが遅れ、その影響が心配されていましたが、先週末に雨が降ったことで無事に生育。今週末に見頃を迎えるということです。 【藤森麻友アナウンサー】 「こちらの護摩堂山の頂上にアジサイスポットがあるということでさっそく行ってきます」 五泉市と田上町にまたがる標高274mの護摩堂山。山頂を目指し進んでいると登山客の姿が。もちろんお目当ては… 【訪れた人