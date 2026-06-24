全日本プロレスは24日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。メインはアジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦は矢野安崇、青柳優馬組と小藤将太、安斎勇馬組が対戦。試合は小藤が矢野に逆エビ固め、青柳がうまく小藤の足をすくい、場外戦へ。安斎に青柳が鉄柱攻撃。隙を突いての反則と青柳がうまいインサイドワークを見せる。10分すぎ、小藤から安斎へ。フリップで投げる。ドロップキック、ニーリフ