「中日４−６ＤｅＮＡ」（２４日、バンテリンドーム）中日が敗れ、連勝が２で止まった。先発の桜井は４回１／３を７安打５失点で４敗目（２勝）。二回は挟殺プレーの隙を突かれて失点。２死一塁で中前打を放った梶原を一、二塁間で挟殺しようと試みたが、三塁まで到達していた走者にその間に生還を許した。三回には牧にソロを被弾。五回は牧の中前タイムリーや押し出し四球などで失点を重ねた。打線は六回に村松の適時二塁