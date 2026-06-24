鹿児島県は24日の大雨で住宅の浸水被害などが発生している薩摩川内市に災害救助法を適用しました。 法律の適用は24日から当面の間で、避難所の設置や被災者の救助など、災害対応でかかった費用を国と県で負担します。 ・ ・ ・