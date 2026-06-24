実業家・桑田龍征氏（40）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカルが出演し、現在憧れている人物について語る場面があった。「憧れている人」という話題になると、ヒカルは「勝新太郎とかに憧れちゃってるんですよ。なんかかっこよくないですか?」と切り出す。「“たばこやめたよ”って言いながら、会見でたばこ吸っているみたいな。あれ、今の時代に絶対ないじゃないですか。あのスタンスがか