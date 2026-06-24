【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が7月22日にリリースする最新シングル「是非に及ばず」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「フォルテシモ」に決定した。 ■アンダーライブの開催も決定 6月24日に行われた『真夏の全国ツアー2026』の神奈川・横浜アリーナ公演にて発表され、同公演で初披露された。アンダーメンバーのフォーメ}