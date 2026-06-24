2026年7月1日(水)19:00〜21:00放送1周回って知らない話 2時間SP！【ゲスト】■高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト【パネラー】岡田結実/アインシュタイン、UTA、SHELLY、柴田英嗣(アンタッチャブル)滝沢カレン、森千晴、山田美保子 【オンエア内容】▼高嶋ちさ子ファミリーの絆SP！▼高嶋ちさ子ファミリーのアメリカ旅に独占密着！アメリカ留学していた19歳の長男が高校を卒業！今回の旅は卒業式に参加するべく、父・弘之