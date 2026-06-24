全日本プロレスは24日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。セミで3冠ヘビー級王者の宮原健斗は羆嵐、本田竜輝と組んで綾部蓮、斉藤ジュン、潮崎豪組と6人タッグで対戦した。斉藤と綾部が同じコーナーでにらみ合う。本田と潮崎が先発。ショルダーアタックなんどぶつかり合ったところで羆嵐と綾部につなぐ。2メートルの綾部に羆嵐はパワーで対抗。斉藤と宮原が登場する。5分すぎ、場外戦で斉藤が宮原を