女優の長谷川京子（47）が24日までに自身のインスタグラムを更新。自宅の食卓の様子を公開した。「先週、今週で3回も山椒の実入りのすき焼きを作って。山椒の実が好き過ぎて、冷凍保存出来ると知った今年、大量に購入」と書き出した長谷川。「口の中に広がる清涼感とピリッとくる刺激がたまらない」とつづってお気に入りの食材について言及した。「友達やスタッフを招いてのすき焼きパーティー、キッチンで過ごす時間が多か