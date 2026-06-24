「中日４−６ＤｅＮＡ」（２４日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡが勝ち、連敗を４で止めた。牧が１−０の三回に６号ソロ、五回に中前タイムリーを放つなど２安打２打点と打線を引っ張った。九回にヒュンメルの５号ソロで追加した。先発の東は６回４安打２失点（自責点１）で６勝目（４敗）。七回以降は継投で逃げ切った。