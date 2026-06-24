CAGUUUのXが更新されました。【映像】CAGUUUのX「本田さん、CAGUUUは本当に動きました!!代表判断で、6/26（金）は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました社員一同日本代表戦応援します『6月26日（金）朝の試合のための勤務形態調整社員の皆さんへ6月26日（金）は、朝の試合を楽しみたい社員の皆さんが、移動時間を気にせず応援できるよう、勤務形態を以下の通り変更します。■対象日6月26日（金）■勤務形態午前：在宅勤務午後：