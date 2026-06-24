ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。峰竜太（４１＝佐賀）は２日目、４号艇の５Ｒで５着、３号艇の１０Ｒで３着。初日ドリーム戦ではパワフルな動きで茅原悠紀との２着争いを制し、レース後も「奇跡みたいな足」と表現していただけに物足りなさを感じる２走となった。ただ、峰のトーンは変わらない。「全員と比較しているわけではないけど、いろんな人と比べて自分が一