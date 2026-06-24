ハロー！プロジェクトのアンジュルムが２３日、東京・日本武道館でツアー千秋楽となる公演「ＡＮＧＥＲＭＥ２０２６Ｓｐｒｉｎｇｆｉｎａｌ陰と陽ＤＵＡＬＩＴＹ」を開催した。当日は、メドレーを含む２６曲を披露。７月２２日発売の最新シングル収録曲「ＢａＢａＢａＢｕｒｎｉｎｇＬｏｖｅ！」「愛が愛のままでいられますように」などで会場を盛り上げた。グループは２０２５年６月に前リーダー・上國料萌